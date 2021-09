Datum: Freitag, 11. März 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:30 Uhr Ort: Mainz, Frankfurter Hof

Augustinerstraße 55

55116 Mainz

06131 242914

frankfurter-hof-mainz.de/ Tickets kaufen Informationen Programm: Franz Schubert

Sonate A-Dur D 959

Franz Liszt

Sonate h-Moll S 178

Frédéric Chopin

„Grande Polonaise brillante précédée d’un andante spianato‘“ Es-Dur op. 22 Mitwirkende: Andrea Lucchesini





Tickets



Vorverkauf 20,00 € / 24,00 € zzgl. Gebühr

Abendkasse 22,00 € / 26,00 €

Abonnement 85,00 € / 110,00 €



Ermäßigung Schüler und Studierende 50 %

2019 erklärte Andrea Lucchesini in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk, dass sein Weg zur Musik Franz Schuberts ein Reifeprozess war. Der klare, gefühlvolle Klang seines Spiels, der perfekt zur Tonsprache des frühvollendeten Schubert passt, zeigt er im Rahmen dieses Konzerts in der Interpretation der Sonate A-Dur D 959. Lucchesini ist schon lange in Recitals und solistisch mit Orchestern auf dem internationalen Parkett unterwegs, nachdem der Schüler von Maria Tipo den internationalen Wettbewerb „Dino Ciani“ in Mailand gewann. Zahlreiche Auftritte und CD-Aufnahmen mit den besten Interpreten und Dirigenten der Welt zeichnen seine lange Karriere aus.

Der Klavierabend wird zu einem späteren Zeitpunkt in SWR2 gesendet.

Änderungen vorbehalten.