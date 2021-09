Datum: Freitag, 10. Dezember 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:30 Uhr Ort: Mainz, Frankfurter Hof

Augustinerstraße 55

55116 Mainz

06131 242914

frankfurter-hof-mainz.de/ Tickets kaufen Informationen Programm: Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasie d-Moll KV 397 / Rondo D-Dur KV 485 / Variations pour le Clavecin A-Dur KV Anh. 137, 6 Variationen für Klavier über das Finalthema des Klarinettenquintetts KV 581

Antonín Dvořák

„Poetische Stimmungsbilder“ op. 85 (Auswahl)

Ludwig van Beethoven

„An die ferne Geliebte“ op. 98, bearbeitet für Klavier von Franz Liszt

Robert Schumann

Fantasie C-Dur op. 17 Mitwirkende: Elena Bashkirova



Tickets



Vorverkauf 20,00 € / 24,00 € zzgl. Gebühr

Abendkasse 22,00 € / 26,00 €

Abonnement 85,00 € / 110,00 €



Ermäßigung Schüler und Studierende 50 %

Elena Bashkirova ist eine Frau, die nicht im Schatten ihres berühmten Mannes, dem Dirigenten Daniel Barenboim, steht. Sie selbst ist eine hochbegabte Künstlerin. Hineingeboren in eine durch und durch musikalische Familie in Russland, dreht sich ihr ganzes Leben um die Hingabe an die Musik. So sagte sie in einem Gespräch: „Die Musik verträgt keine Mittelmäßigkeit, kein ‚nur ein bisschen‘. Man muss sich richtig investieren. Man muss, auch emotional, bis zum Ende gehen.“ (Welt, 09.10.2020). Besonders in Dvořáks „Poetischen Stimmungsbildern“ webt sie Klänge so fein wie Nebel auf dem „Nächtlichen Weg“ und geht ihn in der leidenschaftlichen C-Dur Fantasie von Schumann auch emotional „bis zum Ende“.

Der Klavierabend wird zu einem späteren Zeitpunkt in SWR2 gesendet.

Änderungen vorbehalten.