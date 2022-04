Jahrelang waren sie zum Stillstand verdammt: Oskars Schlemmers berühmte Figurinen in der Stuttgarter Staatsgalerie. Dass es sich bei seinem Triadischen Ballett nicht um Skulpturen, sondern tatsächlich um Kostüme handelt, ist vielen Besucherinnen und Besuchern nicht bewusst. 1922 wurde das Ballett in Stuttgart uraufgeführt. Zum 100jährigen Jubiläum bringt die Ausstellung „Moved by Schlemmer“ nun ihren ganz eigenen Drive in Schlemmers Kunstwerk. mehr...