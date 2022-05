Und last but not least: Beantworten Sie die drei Fragen und erfahren Sie, wer Udo Dahmen ist.

Was macht Udo Dahmen hauptberuflich? A. Er ist Schriftsteller B. Er ist Künstlerischer Direktor und Geschäftsführer C. Er ist Komponist irrelevant: A. Er ist Schriftsteller A. Er ist Schriftsteller

richtige Antwort: B. Er ist Künstlerischer Direktor und Geschäftsführer B. Er ist Künstlerischer Direktor und Geschäftsführer

irrelevant: C. Er ist Komponist C. Er ist Komponist

Die gegebene Antwort ist B ist richtig: Udo Dahmen ist auch Autor und veröffentlichte Bücher wie „Drumbook“ oder „Rhythmisches Training“, jedoch ist das Schreiben nicht sein Hauptberuf. Von 1983 bis 2003 war Dahmen Dozent für Popularmusik an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Seit 2003 ist Udo Dahmen Künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Welches Instrument spielt Udo Dahmen? A. Gitarre B. Bass C. Schlagzeug irrelevant: A. Gitarre A. Gitarre

irrelevant: B. Bass B. Bass

richtige Antwort: C. Schlagzeug C. Schlagzeug

Die gegebene Antwort ist C ist richtig: Udo Dahmen ist Schlagzeuger. Er hat an der Musikhochschule Rheinland in Aachen und Köln Klassisches Schlagzeug studiert. Was macht Udo Dahmen bei SWR2? A. Rubrik „Sprechen wir über Klassik“ B. Rubrik „Erklär mir Pop extra“ C. Rubrik „Informiert über Jazz“ irrelevant: A. Rubrik „Sprechen wir über Klassik“ A. Rubrik „Sprechen wir über Klassik“

richtige Antwort: B. Rubrik „Erklär mir Pop extra“ B. Rubrik „Erklär mir Pop extra“

irrelevant: C. Rubrik „Informiert über Jazz“ C. Rubrik „Informiert über Jazz“

Die gegebene Antwort ist B ist richtig: Seit 2013 erklärt Udo Dahmen samstags in SWR2 „Erklär mir Pop extra – mit Mine und Udo“ die Geschichten hinter den großen Popsongs der vergangenen Jahrzehnte. „Erklär mir Pop“ gibt es auch als Podcast auf SWR2.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.