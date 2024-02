per Mail teilen

Die einst kurpfälzische Residenzstadt Heidelberg ist nicht nur Sitz der ältesten Hochschule in Deutschland und damit bis heute Anziehungspunkt für Wissenschaftler und Studierende aus aller Welt, sondern auch kulturell national und international erfolgreich. Maßgeblich trägt dazu das "Theater und Orchester Heidelberg" mit seinen aufwendig inszenierten Veranstaltungen und klangvollen Konzerten bei. Das Repertoire, unter der Leitung von Intendant Holger Schultze, umfasst dabei weit über 40 Premieren und Konzerte in den fünf Sparten Oper, Konzert, Schauspiel, Tanz und Junges Theater. In der Spielzeit 2017/18 gehören dazu "Don Giovanni", "Der gute Mensch von Sezuan" und "Dusk".

Daneben veranstaltet das "Theater und Orchester Heidelberg" auch namhafte Festivals: Im Frühling begrüßt der "Heidelberger Stückemarkt" neben einem jährlich wechselndem Gastland Autoren und Theaterensembles aus dem deutschsprachigen Raum. Im Sommer locken die "Heidelberger Schlossfestspiele" jedes Jahr zahlreiche Besucher in die faszinierende Spielstätte über den Dächern der Stadt. Und Ende des Jahres findet im 12. "Winter in Schwetzingen" neben einem reichhaltigen Konzertangebot der 2011|12 begonnene Zyklus über die "scuola napoletana" seinen Abschluss.

Das Herz kann man in Heidelberg verlieren, auch an das "Theater und Orchester Heidelberg".

Theater und Orchester Heidelberg