per Mail teilen

Das Theater im Pfalzbau zählt zu den wichtigsten Gastspielhäusern Deutschlands.

Seit 2015 unter der künstlerischen Leitung von Tilman Gersch, spiegelt es mit seiner Vielfalt die Tendenzen des deutschen und internationalen Theaterlebens wider und setzt besondere Akzente im Tanz und im Schauspiel. Mit einem vielfältigen Kinder- und Jugendtheaterprogramm, Musical- und Operngastspielen, Konzerten, Lesungen und weiteren Veranstaltungen bieten die Pfalzbau Bühnen das ganze Jahr über abwechslungsreiche Theatererlebnisse.

Jährlich im Herbst finden die Ludwigshafener Festspiele statt, die seit 2015 jeweils von der Werkschau eines wichtigen Schauspielhauses geprägt sind wie des Deutschen Theaters Berlin, des Thalia Theaters Hamburg und des Burgtheaters Wien. In der Spielzeit 2018/2019 knüpft der Fokus auf die Theaterstadt München daran an: Das Residenztheater München ist mit vier spannenden Produktionen vertreten, die Kammerspiele München zeigen Die Selbstmordschwestern nach dem Roman von Jeffrey Eugenides und die Schauburg München ist mit zwei Aufführungen für Kinder zu Gast. Auch die Sparte Tanz bewegt sich mit internationalen Gastspielen namhafter Compagnien auf hohem Niveau. Dabei stehen bekannte Ensembles wie das Nederlands Dans Theater oder Aterballetto Reggio Emilia neben einer Reihe von Neuentdeckungen, die einen Eindruck der vielen neuen Impulse in der zeitgenössischen Tanzszene vermitteln. Mit dem Internationalen Festival NACH ATHEN! lenken die Pfalzbau Bühnen den Blick auf ein Land im Umbruch; das Festival ist ein Bekenntnis zur kulturellen Vielfalt und Solidarität.

Theater im Pfalzbau