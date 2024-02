Zwei Kleinode in der Region

per Mail teilen

Rantastic

Das Rantastic in Haueneberstein nahe Baden-Baden hat sich seit 2006 unter der Leitung von Jens Dietrich zu einer wahren Kleinkunstperle in der Region entwickelt. Nach 20 Jahren Selbständigkeit und als kompletter Quereinsteiger in Sachen Kultur, erfüllte sich Jens Dietrich gegen alle guten Ratschläge einen Lebenstraum.

Aus der Leidenschaft zur Kleinkunst entstand die verrückte Idee, eine Sporthalle in ein Kulturzentrum zu verwandeln und er war fest davon überzeugt, dass dieser Plan auch wirtschaftlich umzusetzen ist. Die ehemaligen Tennis-, Badminton- und Squashfelder wurden sukzessiv zu individuellen Eventräumen umgebaut und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet.

Kulturliebhaber und Kulturliebhaberinnen können seither sowohl neue als auch bereits bekannte Namen der Comedy- und Kabarettszene auf der Livebühne hautnah und in familiärer Atmosphäre erleben, darunter Sebastian Pufpaff, Ingo Appelt, Gaby Köster, Maxi Gstettenbauer und Bülent Ceylan. Mit neuen Ideen ist das Rantastic-Team stets bemüht, das Kulturprogramm um aktuelle Trends in der Gastronomie und im Eventbereich zu bereichern. Neben dem extravaganten Biergarten ist jetzt noch eine Sommer-Open-Air-Bühne hinzugekommen. Pro Jahr begrüßt das Rantastic mehr als 40.000 Besucher und Besucherinnen im Rahmen der etwa 200 öffentlichen und 270 privaten Veranstaltungen.

klag-Bühne

Seit 2011 wird auch die klag-Bühne in Gaggenau von Jens Dietrich in enger Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Gaggenau, namentlich Heidrun Händle, betrieben. Die Kleinkunstbühne hat längst Kultstatus erlangt und steht seit vielen Jahren für ein hochkarätiges Kabarett-, Theater- und Musikprogramm.

In der Frühjahrs- und Herbstsaison finden insgesamt 70 Veranstaltungen statt. Künstler und Künstlerinnen aus allen Bereichen, sei es Kabarett, Musik, Literatur, Schauspiel oder Artistik, dazu viele junge regionale Bands, sind gerne zu Gast auf der beliebten Bühne mit Wohnzimmercharakter.

