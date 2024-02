per Mail teilen

Mit seiner Verbindung aus historischem Bahnhof und elegantem weißen Neubau aus Beton und Glas von Stararchitekt Richard Meier, besticht das Arp Museum Bahnhof Rolandseck durch seine einzigartige Architektur und hat sich seit seiner Eröffnung 2007 zum Publikumsmagneten entwickelt.

Attraktive Ausstellungen von renommierten zeitgenössischen Künstlern, bedeutende Skulpturen, Gemälde und Grafiken eines der einflussreichsten Künstlerpaare der Moderne, Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp, sowie Meisterwerke aus der Sammlung Rau für UNICEF locken durchschnittlich 65.000 Besucher pro Jahr ins Museum. Um ein Haus für alle zu sein, werden auch die Angebote der Kunstvermittlung erfolgreich weiter ausgebaut.

Als Erweiterung des Museums in die Landschaft hinein, initiierte das Museum zusammen mit der Stadt Remagen einen Skulpturenweg entlang des romantischen Rheins. Bisher wurden 13 Skulpturen, etwa von Peter Hutchinson, Thomas Huber, Johannes Brus, Hamish Fulton oder Bittermann & Duka realisiert.

Aus Anlass seines zehnjährigen Jubiläums zeigt das meistbesuchte Kunstmuseum in Rheinland-Pfalz einen der bedeutendsten Bildhauer der Moderne. Bis Januar 2018 sind in Remagen Werke des Engländers Henry Moore zu sehen - echte Schwergewichte der Kunst.

Arp Museum Rolandseck