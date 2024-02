Seit dem Mittelalter ist der Oberrhein mit der Literatur verbunden. Kein Wunder also, dass das Museum für Literatur am Oberrhein, das bereits 1926 eröffnete, eines der ersten Literaturmuseen in Deutschland ist, in dem die Fäden der badischen Literaturproduktion zusammenlaufen und wo die Entwicklung der badischen Literatur von Mittelalter bis in das 20. Jahrhundert gezeigt wird.

Museum für Literatur am Oberrhein im Prinz-Max-Palais Straße: Karlstr. 10 Ort: 76133 Karlsruhe Telefon 0721/1334087 URL: web6.karlsruhe.de/Kultur/MLO/veranstaltungen/