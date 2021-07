Historisches Museum der Pfalz

per Mail teilen

Das Historische Museum der Pfalz in Speyer zählt mit seinen umfassenden Sammlungsausstellungen und seinen thematisch vielfältigen, hochkarätigen Sonderausstellungen seit vielen Jahren zu den bedeutendsten Museen in Deutschland. Seit 1999 beherbergt das Historische Museum der Pfalz Speyer zudem das erste Kinder- und Jugendmuseum in Rheinland-Pfalz, das Kindern und Jugendlichen einen zugleich altersgerechten wie auch spannenden Zugang zu historischen Themen ermöglicht.