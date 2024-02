Lichtblick an Wintertagen

Das Wilhelm-Hack-Museum lädt auf seiner Website zu digitalen 360-Grad-Rundgängen durch seine Ausstellungen ein. Wer sich an diesen grauen Wintertagen nach ein paar Lichtblicken sehnt, kann sich mit „Good Vibrations: Sommer in der Pop-Art“ ein bisschen Sommerfeeling nach Hause holen. In den 1960er- und 1970er-Jahren thematisiert die Pop-Art die Alltagskultur einer konsumorientierten Gesellschaft. In leuchtenden Farben, monochromen Flächen und Rasterpunkten verbildlicht sie den Aufschwung der Wirtschaftswunderjahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Ausstellung stellt amerikanische, britische und deutsche Künstler einander gegenüber. In den Grafiken und Objekten spiegelt sich ein neues Lebensgefühl wider. Diese „Good Vibrations“ finden ihre Vertonung in der neu aufkommenden Pop-Musik. In Amerika gehören die Beach Boys zu den erfolgreichsten Bands dieser Zeit, die das neue amerikanische Lebensgefühl exemplarisch verkörperten: Sommer, Sonne, Strand – Good Vibrations eben.

Zusätzlich dazu sind auf dem YouTube Kanal des Wilhelm-Hack-Museums Videos zu finden mit Erläuterungen der Sammlungskuratorin Julia Nebenführ, weiteren interessanten Künstlergesprächen und kreativen Tutorials.

Hier geht es zu den 360 Grad Rundgängen: www.wilhelmhack.museum/de

Hier geht es zu den ergänzenden Videos: www.youtube.com