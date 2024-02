Die Einzelausstellung des dänischen Künstlers Joachim Koester – The way out is the way in, wurde bereits im November 2020 in der Kunsthalle Mainz aufgebaut. Wegen des Lockdowns konnte sie bisher nicht eröffnet werden.

Es werden jedoch zweiwöchentlich Videoclips zur aktuellen Ausstellung von und mit Joachim Koester veröffentlicht. In kurzen Sequenzen gibt der Künstler Einblicke in seine bevorzugten Themen und in Werke, die in der Kunsthalle Mainz gezeigt werden. Die Appetizer zur Ausstellung sind auf der Website der Kunsthalle Mainz zu sehen.

