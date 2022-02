5 x 2 Tickets für „Al Gran Sole carico d’Amore“, 12.3.2022, 19:30 Uhr

Zum zweiten Mal präsentieren sich die vier Mehrspartenhäuser des Landes – Kaiserslautern, Koblenz, Trier und Mainz – bei den Theatertagen Rheinland-Pfalz, die in diesem Jahr in Mainz stattfinden. Insgesamt 18 Stücke, vor allem Neukreationen, Uraufführungen oder Erstaufführungen, umfasst das Programm, welches die ganze Vielfalt des Theaters abbildet, darunter vier Tanzgastspiele aus den beteiligten Häusern. Der Blick richtet sich dabei auch über die Grenzen mit Gastspielen aus Luxemburg, Belgien und den USA.

„SWR2 Zeitgenossen“: Natali Kurth im Gespräch mit Intendant Markus Müller

SWR2 ist ebenfalls mit dabei und hat den Intendanten des Staatstheaters Mainz, Markus Müller, zu Gast in der Sendung „SWR2 Zeitgenossen“, die in der Kakadu Bar aufgezeichnet wird. Zusätzlich gibt es ausführliche Berichte on air und in den Social-Media-Kanälen.

• Mittwoch, 16.3.2022, 18 Uhr

• Mainz, Kakadu Bar

• Eintritt frei; Einlasskarten an der Theaterkasse

• Sendetermin: 19.3.2022, 17 Uhr

SWR2 verlost für drei Vorstellungen im Großen Haus jeweils 5 x 2 Tickets. Teilnehmende haben die Wahl zwischen

• 12.3.2022, 19:30 Uhr: Luigi Nonos Oper „Al Gran Sole carico d’Amore“, die anhand von Frauenschicksalen die Geschichte des Klassenkampfes erzählt und das Festival eröffnet.

• 16.3.2022, 19:30 Uhr: Ballett „Winterreise“ des Theaters Trier, bei dem Roberto Scafati Schuberts monolithischen Liederzyklus vertanzt.

• 19.3.2022, 19:30 Uhr: Uraufführung „Nach Delphi – Szenen aus der Zukunft“ von John von Düffel des Theaters Koblenz.





