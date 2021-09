Becoming Famous. Peter Paul Rubens

per Mail teilen

Peter Paul Rubens (1577–1640) gilt als erfolgreichster Maler des Barocks. Wie gelingt es Rubens, zu einem Maler aufzusteigen, der in ganz Europa gefeiert wird? Die Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart zeigt, wie Rubens in Italien das Fundament für seinen späteren Erfolg legt.

Mit dem Doppelbildnis „Alte Dame mit jungem Mädchen“ besitzt die Staatsgalerie eines der wenigen Porträts, die Rubens für die mächtigste Familien der Republik Genua fertigte. Es gilt bislang als einziges Rubens-Original in der Sammlung. Zwölf weitere Werke könnten ebenfalls Originale sein. Die Forschungskampagne zu diesen Gemälden ist Anlass für die Ausstellung, die rund hundert Gemälde und Arbeiten auf Papier aus eigenem Bestand sowie Leihgaben aus Privatsammlungen und Museen zeigt.

