Teilnahmebedingungen

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die SWR2 Online-Verlosung „Monrepos Open Air“ im Rahmen der Ludwigsburger Schlossfestspiele am 16.07.2022. Mit der Teilnahme an der Online-Verlosung erkennen die Teilnehmenden ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.