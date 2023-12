Unextractable: Sammy Baloji invites

per Mail teilen

Sammy Baloji setzt sich in seiner künstlerischen Arbeit immer wieder mit der Geschichte des Bergbaus in seiner Heimatstadt Lubumbashi im Südosten der Demokratischen Republik Kongo auseinander. Er dokumentiert die tiefgreifenden Zerstörungen der Region Katanga und ihrer sozialen Strukturen durch die extraktiven Industrien und konfrontiert diese mit den Erinnerungen, Hoffnungen und Sehnsüchten der Menschen. Zusammen mit der Kuratorin Lotte Arndt lädt er zwölf weitere Kunstschaffende aus der DR Kongo und Europa nach Mainz. Über die Abgrenzungen von Disziplinen, Orten und Medien hinweg entsteht dabei ein kollaborativ-kollektives Unterfangen, das Fragestellungen und Arbeitsweisen, die zum großen Teil in Lubumbashi entwickelt wurden, im Kontext von Mainz und Deutschland neu befragt.

27.10.23 - 11.2.24

Kunsthalle Mainz, Am Zollhafen 3-5

