Datum: Freitag, 6. Mai 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:30 Uhr Ort: Frankfurter Hof

Augustinerstraße 55

55116 Mainz

06131 242914

frankfurter-hof-mainz.de/ Tickets kaufen Informationen Programm: Ludwig van Beethoven

Sonate Nr. 12 As-Dur op. 26

Frédéric Chopin

Sonate Nr. 2 b-Moll op. 35

Enrique Granados

aus „Goyescas“, Suite nach sechs Bildern von Goya: Nr. 1 Los Requiebros und Nr. 5 El Amor y la muerte

Franz Liszt

aus „Harmonies poétiques et religieuses“ S 173: Nr. 7 Funérailles

Richard Wagner

„Isoldens Liebestod“, bearbeitet für Klavier von Franz Liszt S 447 Mitwirkende: Javier Perianes







Vorverkauf 20,00 € / 24,00 € zzgl. Gebühr

Abendkasse 22,00 € / 26,00 €

Abonnement 85,00 € / 110,00 €



Ermäßigung Schüler und Studierende 50 %

Zahlreiche internationale Preise schmücken den spanischen Pianisten Javier Perianes, der auf den bedeutendsten Konzertpodien zu Gast war, wie etwa in der New Yorker Carnegie Hall oder im Wiener Musikverein. Doch nicht nur sein internationales Renommee ist bemerkenswert, sondern auch die Vielseitigkeit seines Repertoires, das nicht nur die berühmten Namen der Musikgeschichte umfasst, sondern auch in Mitteleuropa unbekanntere Preziosen wie die Musik des Spaniers Enrique Granados (1867-1916). „Liebe und Tod“ heißt das programmatische Motto seiner konzertanten Reise, das er sich zusammen mit seiner Frau, die ebenfalls Pianistin ist, ausgedacht hat. Die Interpretation dieses bedeutungstiefen Titels lässt das Ehepaar bewusst offen.

Der Klavierabend wird zu einem späteren Zeitpunkt in SWR2 gesendet.

Änderungen vorbehalten.