Das SWR Sommerfestival in Rheinland-Pfalz findet in diesem Jahr vom 17. bis 19. Juni in Speyer im Technik Museum statt. Während an den Abenden Live-Konzerte auf das Gelände locken, öffnet am Sonntag die Medienwelt ihre Zelte, in denen man den SWR in seiner Vielfalt erleben kann. Mittendrin präsentiert sich auch SWR2 und lädt Neugierige zu einem Quiz über seine Angebote ein. Viel Spaß beim Mitmachen!