SWR2 beim Rheinland-Pfalz-Tag 2022 in Mainz

Wenn Rheinland-Pfalz vom 20. bis 22. Mai in Mainz sein Landesjubiläum feiert, ist der SWR natürlich mit dabei. Abends locken Konzerte, eine große Fernseh-Show und eine spannende „Tatort“-Preview das Publikum an. Tagsüber können Besucher*innen in der Medien-Lounge neueste Medienentwicklungen erleben. Dort mittendrin präsentiert sich auch SWR2 und lädt Neugierige zu einem Quiz über seine Angebote ein. Viel Spaß beim Mitmachen!