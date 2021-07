per Mail teilen

29. Juli 2021, 20 Uhr, Opernfestspiele Heidenheim

30. Juli 2021, 19.30 Uhr, Mittelrheinmusikfestival, Koblenz

Queens of Soul – ist nicht irgendein Soulprogramm. Die Königinnen und ihre Hits stehen im Mittelpunkt. Aretha Franklin, Diana Ross, Natalie Cole, Nina Simone, Chaka Khan oder Beyoncé, das Repertoire orientiert sich an Hits, die Frauen gesungen haben. Ein sehr emotionaler Abend mit zu Herzen gehenden Balladen und in die Beine gehenden Grooves auf internationalem Niveau. Soulklassiker wie Natural Woman gehören genauso dazu wie Brit-Soul von Incognito oder jazzige Varianten von Snarky Puppy.

Unterstützt wird die Band von drei außergewöhnlichen Soulstimmen: von der Stuttgarter Soul-Königin Fola Dada, der aus New York stammenden umwerfenden Onita Booe und Ida Sand aus Stockholm, eine der profiliertesten Jazz- und Soul-Sängerinnen Skandinaviens – begleitet von der SWR Big Band.

Opernfestspiele Heidenheim

Mittelrheinmusikfestival

Fola Dada

https://www.youtube.com/watch?v=BuP-jSvwPW8

Onita Boone

https://www.youtube.com/watch?v=B7uLByas4Ys

Ida Sand

https://www.youtube.com/watch?v=fnDrZN5B3tA