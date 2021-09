per Mail teilen

Datum: Sonntag, 7. November 2021 Beginn: 18:00 Uhr

Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Konzert mit reduzierter Besucherzahl um 16 Uhr und um 18 Uhr statt. Ort: Rudi-Müller-Saal im Haus des Gastes

Kurhausstraße 22-24, 55543 Bad Kreuznach Karten der ersten Kategorie: 28,00 Euro Karten der zweiten Kategorie: 23,00 Euro Ermäßigung für die zweite Kategorie: 18,00 Euro Tickets kaufen Informationen Programm: Johannes Brahms: Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier a-Moll op. 114

Bela Bartók: „Contrasts“ für Violine, Klarinette und Klavier Sz 111

Robert Schumann: Quartett für Violine, Viola, Violoncello und Klavier Es-Dur op. 47 Mitwirkende: Karl-Heinz Steffens, Klarinette

Marc Bouchkov, Violine

Adrien La Marca, Viola

Eckart Runge, Violoncello

Elena Bashkirova, Klavier

In Zusammenarbeit mit The Jerusalem International Chamber Music Festival

Die Pianistin Elena Bashkirova wurde am Moskauer Tschaikowsky Konservatorium in der Meisterklasse ihres legendären Vaters ausgebildet. Alle Facetten ihrer künstlerischen Aktivitäten – Orchestersolistin, Kammermusikerin, Rezital, Liedbegleitung und Programmgestaltung – sind gleichermaßen bedeutend für sie und inspirieren sich gegenseitig.

Vor 20 Jahren gründete Elena Bashkirova das Jerusalem International Chamber Music Festival; seit 2012 findet ein „Schwester-Festival" in Berlin statt. Für die Konzerte führt sie die internationale Musikerelite aus dem gemeinsam mit ihrem Ehemann Daniel Barenboim gepflegten Freundeskreis zu wechselnden Kammermusikformationen zusammen. Mit Karl-Heinz Steffens, Marc Bouchkov, Adrien La Marca und Eckart Runge hat sie Künstler an ihrer Seite, deren musikalische Universalität und instrumentale Exzellenz in jeglicher Gattung und Besetzung faszinieren.

Die Kammerkonzerte von "Kreuznach Klassik" werden zu einem späteren Zeitpunkt in SWR2 gesendet.

Aktuelle Informationen zu Programmänderungen oder Konzertabsagen finden Sie auf: www.kreuznach-klassik.de.