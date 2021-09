Datum: Sonntag, 26. September 2021 Beginn: 16:00 Uhr

Ort: Rudi-Müller-Saal im Haus des Gastes

Kurhausstraße 22-24, 55543 Bad Kreuznach Karten der ersten Kategorie: 28,00 Euro Karten der zweiten Kategorie: 23,00 Euro Ermäßigung für die zweite Kategorie: 18,00 Euro Tickets kaufen Informationen Programm: Felix Mendelssohn Bartholdy: Klaviertrio d-Moll op. 49

Camille Saint-Saëns: Klaviertrio Nr. 2 e-Moll op. 92 Mitwirkende: Phaeton Piano Trio

Florian Uhlig, Klavier

Friedemann Eichhorn, Violine

Peter Hörr, Violoncello

Das Phaeton Piano Trio vereint drei deutsche Spitzenkünstler von internationaler Bedeutung zu einem der spannendsten und stilistisch vielseitigsten Klaviertrios der Konzertszene. Als Solisten seit mehr als 20 Jahren erfolgreich auf den großen Podien in Europa, Übersee und Asien zu Hause, traten die Musiker im Verbund des Phaeton Piano Trio bereits in wichtigen Musikmetropolen Europas und Südamerikas auf.

Friedemann Eichhorn konzertierte u.a. mit Gidon Kremer, Yuri Bashmet und Boris Pergamenschikow und lehrt als Violinprofessor an der Musikhochschule Weimar. Peter Hörr ist ECHO Klassik-Preisträger 2010 und Professor für Violoncello an der Musikhochschule in Leipzig. Eine Klavier-Professur bindet Florian Uhlig an die Musikhochschule Lübeck; er ist Ehrenmitglied der Royal Academy of Music London. Alle drei Musiker sind mit umfangreichen und vielfach ausgezeichneten Diskographien weltweit auf dem Klassikmarkt vertreten.

Die Kammerkonzerte von "Kreuznach Klassik" werden zu einem späteren Zeitpunkt in SWR2 gesendet.

Aktuelle Informationen zu Programmänderungen oder Konzertabsagen finden Sie auf: www.kreuznach-klassik.de.