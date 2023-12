per Mail teilen

Mit "Hoover Hager Lassnig" zeigt die Kunsthalle Mannheim drei Künstlerinnen, die erst in späten Lebensjahren zu Anerkennung in der Kunstwelt gelangt sind und heute zu den wichtigsten Vertreterinnen ihrer Zeit gehören. Die US-Amerikanerin Nan Hoover (1931 – 2008) gehört zu den Pionierinnen der internationalen Licht-, Video- und Performancekunst. Anneliese Hager (1904 – 1997) leistete bedeutende aber bisher zu wenig beachtete Beiträge zum Medium der kameralosen Fotografie und war zudem eine begabte surrealistische Dichterin. Die österreichische Malerin Maria Lassnig (1919 – 2014) zählt heute zu den bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, schaffte jedoch erst spät, in den 1980er-Jahren, ihren internationalen Durchbruch.

Mit der Ausstellung zeigt die Kunsthalle Mannheim drei Künstlerinnen, die erst in späten Lebensjahren zu Anerkennung in der Kunstwelt gelangt sind und heute zu den wichtigsten Vertreterinnen ihrer Zeit gehören. Alle drei setzten sich früh mit dem Surrealismus auseinander und fanden auf unterschiedliche Weise zu einer individuellen Bildsprache: Das verbindende Moment ist die Beschäftigung mit Licht, Raum und Körper sowie die existenzielle Frage nach der Selbstwahrnehmung und der Verortung in der Welt.

Hoover Hager Lassnig

10.11.23 - 11.2.24

Kunsthalle Mannheim, Friedrichsplatz 4

Kunsthalle Mannheim: Hoover Hager Lassnig