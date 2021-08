per Mail teilen

Datum: Sonntag, 22. August 2021 Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Stadthalle Montabaur

Koblenzer Str. 2

56410 Montabaur

Tickets kaufen Informationen Programm: Doppelt gemoppelt ist nicht nur das Thema, sondern auch die Art der Präsentation aus Konzert und Lesung. Benyamin Nuss greift das Leitmotiv am Klavier auf, während SWR-Chefsprecherin Isabelle Demey und Schauspieler Johann von Bülow Passagen aus der Literatur rezitieren. Mitwirkende: Johann von Bülow, Schauspieler

Isabelle Demey, SWR-Chefsprecherin

Benyamin Nuss, Pianist

Seinem eigenen Doppelgänger zu begegnen ist faszinierend und verstörend zugleich. Der Gedanke, dass sich das eigene Bild vom eigenen Leben abkoppelt, beschäftigt Literatur und Kunst wahrscheinlich seit Anbeginn der Zeit. Von Klassik bis Pop, zwischen Wahn und Wirklichkeit werden in der SWR2 Kulturnacht mit Schauspieler Johann von Bülow Musik und Text zu Zwillingsgeschwistern und erzählen von Spiegelbildern, Schattenspielen und lebenslanger Liebe.



Zu hören ist die SWR2 Kulturnacht am 20. November um 20:03 Uhr in SWR2.