American Dreams - Ein neues Leben in den USA

Was ist der Amerikanische Traum? Grenzenlose Freiheit? Der Weg aus der Armut zum Reichtum? Toleranz und Seelenheil? Viele Menschen aus Baden und Württemberg machten sich auf in die Vereinigten Staaten. Sie flohen vor Armut oder Verfolgung und wollten ihr Leben retten. Oder suchten Erfolg und Abenteuer. Sie alle hatten und haben ihre eigenen American Dreams. Für die einen gingen sie in Erfüllung, für andere platzten die Träume wie Seifenblasen. Dass die Ausgewanderten aus Europa von Anfang an kein »unberührtes Land« besiedelten, sondern die Native Americans vertrieben und töteten, wird in der Ausstellung deutlich. Rund 200 Originalobjekte – vom Goldrausch-Nugget bis zum Kopfkissen aus Holz – erzählen 34 Geschichten von Menschen aus drei Jahrhunderten.

American Dreams

17.11.23 - 28.7.24

Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Konrad-Adenauer-Straße 16, Stuttgart

