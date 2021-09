Datum: Sonntag, 9. Januar 2022 Beginn: 18:30 Uhr

Ort: Asamsaal

Schloss Ettlingen

76275 Ettlingen

Informationen Mitwirkende: Lionel Martin (Violoncello, SWR2 New Talent)

Demian Martin (Klavier)

Der Cellist Lionel Martin ist seit 2021 im Förderprogramm des SWR für herausragende junge Musiker, SWR2 New Talent. Letztes Jahr begann er sein Studium an der Züricher Musikhochschule, 2017 entdeckte Anne-Sophie Mutter sein Potenzial und nahm ihn in ihre Talentschmiede Anne-Sophie Mutter Stiftung auf. Lionel Martin ist zusammen mit seinem älteren Bruder Demian ein musikalisches Dreamteam: die beiden verstehen sich blind, spielen feurig-ausdrucksstark, mit Gespür für die feinen Nuancen und großer musikalischer Intelligenz. Ihr Konzert mit Sonaten von Beethoven, Prokofjew und Schostakowitsch wurde von der European Broadcasting Union in die Kategorie „Top Young Performers“ gewählt, öffentlich-rechtliche Sender in ganz Europa werden es vom SWR übernehmen.