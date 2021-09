Datum: Sonntag, 3. April 2022 Beginn: 16:00 Uhr

Einlass: 15:30 Uhr Ort: Asamsaal

Schloss Ettlingen

76275 Ettlingen

Restkarten: 22,50 Euro Zum Veranstalter Vorverkauf Vorverkauf: Stadtinformation Ettlingen





07243/101-333



Informationen Programm: Franz Schubert: Quartettsatz c-Moll D 703

Mokale Koapeng: „Komeng“ für Streichquartett

Priaulx Rainier: Quartet for Strings

Johannes Brahms: Streichquartett c-Moll op. 51 Nr. 1 Mitwirkende: Signum Quartett:

Florian Donderer, Annette Walther (Violine)

Xandi van Dijk (Viola)

Thomas Schmitz (Violoncello)

Signum heißt Zeichen, und genau das will das Signum Quartett: Zeichen setzen, berühren, mitreißen, überraschen und auch mal überrumpeln mit starker musikalischer Energie und Ausdruckskraft. Technische Souveränität und ein differenzierter Quartettklang ist den vier Musikerinnen und Musikern dabei selbstverständlich. 1994 wurde das Quartett gegründet, seit 2016 spielt es in der heutigen Besetzung. In ihrem Ettlinger Konzert kombinieren die Signums Kammermusik-Schätze von Schubert und Brahms mit Werken aus Südafrika: von dem Zeitgenossen Mokale Koapeng und Komponistin Priaulx Rainier, die in England nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Künstlerinnenkarierre machte.