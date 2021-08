Thomas Duttenhoefer zählt zu den wichtigsten deutschen Bildhauern der Gegenwart. Gebürtig aus Speyer, hat Thomas Duttenhoefer humorvoll und ernsthaft in den letzten 50 Jahren das zutiefst Menschliche thematisiert. Er hat Menschen und Kreaturen zwischen Geburt und Tod, Kraft und Schwäche, Mut und Verzweiflung erschaffen. Es sind Artefakte der Hoffnung auf eine würdevolles Dasein. Ein einzigartiges Oeuvre, das Erlittenes und Erlebtes in den Mittelpunkt stellt, jedoch nun zu seinem 70. Geburtstag leider mit keiner Retrospektive in Rheinland-Pfalz gewürdigt wurde. Nur im Kunstverein Speyer gibt es jetzt eine Ausstellung über ihn. mehr...