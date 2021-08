Das Römische Reich war groß und dementsprechend wurde seine Grenze geschützt: 550 km war der so genannte obergermanisch-rätischer Limes lang, in 900 Türmen schoben Soldaten Wache. 2005 wurde dieses gigantische Sicherungssystem UNESCO Weltkulturerbe. Ein Großteil der Strecke liegt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In Hillscheid im Westerwald wurde ein Turm rekonstruiert, um den römischen Soldatenalltag erlebbar zu machen. mehr...