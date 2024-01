Vom Underground Club zum Modernen Kulturzentrum

Der Club Manufaktur in Schorndorf, ein Kultur- und Musiktreff, ist Kult. Die Gäste kommen von weither in die alte Etikettendruckerei im Hammerschlag 8, um ein besonderes Ambiente und den freien Geist dieses alternativen Kulturzentrums zu erleben. Als eines der ältesten soziokulturellen Zentren in Deutschland bietet die "Manu" seit 50 Jahren Kultur für alle. In den 60er Jahren war sie ein Ort linker Gegenkultur in einer schwäbisch-pietistischen Welt und ist bis heute Bühne für die Kultur ihrer Zeit.

Neben vielen innovativen Musikveranstaltungen, Theater, Lesungen, politischen Diskussionsrunden, Ausstellungen, Workshops, Discos, Filmvorführungen im Programmkino "Kleine Fluchten", werden auch verschiedene Tanz- und Bewegungskurse und ein kostenfreies Sommerprogramm mit meist regionalen Künstlern im Garten angeboten.

Ein exquisites Pop-Programm lockt auch jüngere Zuhörer an. Dem Club gelingt es so regelmäßig, dass Bands in Schorndorf eines der wenigen oder gar ihr einziges Deutschland-Konzert spielen. Das Musikprogramm ist seiner Zeit voraus und bewahrt Tradition. So findet man die Helden des Free Jazz, markante Singer-Songwriter- Stimmen und Neuigkeiten aus der Pop-Experimentierstube auf der Schorndorfer Bühne. Manchmal rappelvoll, manchmal nur 40 eingeschworenen Fans. Das Programm orientiert sich nicht an dem, was kommerziell erfolgreich, sondern an dem, was interessant und neu ist, also an Klang, Geräusch und Melodie der Gegenwart ist. Dieser Linie, als musikalische Trüffelsucher, sind die Programmmacher treu geblieben. Und so gehört der Club sicherlich national zu den spannendsten Musiklocations.

