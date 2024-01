Staatstheater Mainz

Im Zentrum von Mainz steht das zwischen 1829 und 1833 errichtete Staatstheater. Die Order zum Bau eines Mainzer Theaters kam von keinem Geringeren als Kaiser Napoleon selbst. Seit 1797 war die Stadt wieder in französischer Hand und Napoleon, der sich oft in Mainz aufhielt, beauftragte am 13. Oktober 1804 seinen Architekten J.F. Eustache de St. Far, den Gutenbergplatz zu schaffen und an dessen Nordrand ein Theater nach dem Vorbild des "großen kaiserlichen Theaters" in Petersburg zu errichten. Der Grundstein war im Frühjahr 1809 gelegt, doch brachten die geschichtlichen Ereignisse der folgenden Jahre das Projekt zum Stillstand.

20 Jahre später wurde der Auftrag zur Planung und Durchführung eines Theaters nochmals erteilt – diesmal vom Mainzer Stadtrat an den großherzoglich hessischen Oberbaurat Georg Moller, einem der bedeutendsten Baumeister seiner Zeit.

Das heutige Mainzer Staatstheater galt seinerzeit als architektonische Neuschöpfung und revolutionierte den damaligen Theaterbau. Oper, Schauspiel, tanzmainz, Konzert sowie das Junge Staatstheater justmainz bieten einen vielfältigen Spielplan für alle Altersgruppen. Seit 2014/15 ist Markus Müller Intendant des Hauses. Neben zahlreichen Gästen prägen fünf Hausregisseure und ein Hauschoreograf das künstlerische Profil – ebenso wie ein starkes Ensemble und die tanzmainz Compagnie. Das Philharmonische Staatsorchester wird geleitet von Generalmusikdirektor Hermann Bäumer.

In genreübergreifenden Projekten werden die besonderen Möglichkeiten eines Mehrspartenhauses genutzt. Die große Bandbreite der internationalen Tanzszene präsentiert das tanzmainz Festival alle zwei Jahre auf allen Bühnen des Hauses, aktuell wieder Anfang März.

Eine der herausragenden Produktionen wird in dieser Saison ohne Zweifel die Inszenierung der Nibelungen von Jan-Christoph Gockel nach Friedrich Hebbel Ende April werden, ein bildkräftiges Spektakel zusammen mit dem Puppenbauer und -spieler Michael Pietsch rund um das Theater. Ein moderner Blick auf einen zeitlosen Stoff.

Weitere Informationen unter www.Staatstheater-mainz.com