Das Klassikfestival Heidelberger Frühling

per Mail teilen

Heidelberg ist im Frühling besonders schön. Doch die Stadt am Neckar bietet mit ihrer kulturellen Tradition und traumhaften Lage auch ideale Voraussetzungen für das 1997 gegründete internationale Musikfestival "Heidelberger Frühling". In seiner heutigen Struktur präsentiert es gut über 100 Veranstaltungen mit international etablierten Interpreten, Ensembles und Orchestern und lockte 2017 mehr als 46.000 Freunde der klassischen Musik nach Heidelberg und in die Metropolregion Rhein-Neckar.

2006 wurde der "Heidelberger Frühling" als gemeinnützige GmbH organisiert. Seither sind weitere Projekte ins Leben gerufen worden, wie das immer im Januar stattfindende viertägige Heidelberger Streichquartettfest, die Festival Akademie für Lied, Kammermusik, Komposition und Musikjournalismus sowie die Heidelberg Music Conference, eine zweitägige Fachtagung für die klassische Konzert- und Festivalbranche.

In diesem Jahr steht das Musikfestival "Heidelberger Frühling" vom 17. März bis zum 21. April unter dem Leitgedanken "Eigen-Arten". Es ist der zweite Teil einer Trilogie, die sich bis 2019 mit Kernmotiven der Aufklärung auseinandersetzt. Dabei bringen die rund 700 Künstler aus allen Teilen der Welt ihre jeweiligen Erfahrungen und künstlerischen Herangehensweisen ein, was jedes Konzert sowie auch das umfangreiche Rahmenprogramm mit Vorträgen und Workshops zu einem ganz besonderen Erlebnis werden lässt.

Weitere Informationen unter www.heidelberger-fruehling.de