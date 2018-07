In Detailansicht öffnen

Bei den Salzburger Festspielen stand Mozarts Zauberflöte bereits 39 Mal auf dem Spielplan, zuletzt 2012 unter Nikolaus Harnoncourt. Jetzt kehrt die Oper zurück ins Große Festspielhaus – unter der musikalischen Leitung von Constantinos Carydis und in der Regie von Lydia Steier, die damit ihr Debüt in Salzburg gibt. Die Premiere war am 27. Juli. SWR2 überträgt die Oper am 4. August im Rahmen des ARD Radiofestivals ab 20:04 Uhr.



Im Bild: Michael Porter (Monostatos) und Christiane Karg (Pamina).