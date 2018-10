In Detailansicht öffnen

Heute ist das Böse omnipräsent, skurril und vor allem: furchtbar geschwätzig. Schon seit zig Staffeln turnt der Zwerg Tyrion Lannister durch die sinnlosen Taten-und-Schlachtengemälde von "Game of Thrones". Er kann niemanden abmurksen, ohne sich nicht mit einem neuen Kalenderspruch zu verewigen. So was wie: "Ich möchte einfach auf der Mauer stehen und von dort oben über den Rand der Welt pissen." Kann man verstehen. Muss man aber nicht.