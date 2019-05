Film „Das schönste Paar“ – Intensives Vergewaltigungsdrama

Oft halten Scham und Angst die Opfer einer Vergewaltigung davon ab, die Polizei einzuschalten. So auch in Sven Thaddickens neuem Kinofilm „Das schönste Paar“. Liv, eine junge Lehrerin aus Köln, wird in ihrem Ferienhaus auf Mallorca vergewaltigt, ihr Mann Malte muss hilflos zusehen. Der gelungene, eindringliche Film untersucht, welche gravierenden Folgen Sexualverbrechen haben können.

Abhaken, vergessen, weitermachen. Das ist die Devise von Malte (Maximilian Brückner) und Liv (Luise Heyer), einem jungen Lehrerpaar in Köln. Im Mallorca-Urlaub sind sie in eine alptraumhafte Situation geraten. Drei Jungs haben das Paar beim Sex am Strand beobachtet. Abends überfallen sie die beiden in ihrem Ferienhaus. Malte muss hilflos zusehen, wie seine Frau vergewaltigt wird.