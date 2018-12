8:56 min | Do, 27.12.2018 | 6:00 Uhr | SWR2 am Morgen | SWR2

Harald Schmidt über "Labaule & Erben"

Beste Serie, die nicht in Berlin spielt

Die Idee zu "Labaule & Erben" hatte Harald Schmidt. Was ihn an dem Stoff gereizt habe? Dass er vom Verlagswesen genauso wenig Ahnung habe wie der von Uwe Ochsenknecht gespielte Verlagserbe. "Labaule & Erben", das sei "Guldenburgs mit Internet" - eine Familiengeschichte mit schönen Bildern aus dem Südwesten, ein idealer Kandidat für den "Optischen Erwin", die beste Serie, die nicht in Berlin spiele.