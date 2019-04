Film Mäßig lustiger "Monsieur Claude 2"

Präzise, wenn auch nicht übermäßig lustig, ist der Film darin, sozialen Wandel zu zeigen: In Claudes Provinzdorf macht die letzte Fabrik gerade dicht, die einzige Bankfiliale schließt auch, der moslemische Schwiegersohn ist in seiner Anwaltskanzlei nur noch mit Burkaträgerinnen konfrontiert.

Nach der Reise durch die Heimatländer ihrer Schwiegersöhne finden es die Verneuils in der französischen Provinz doch am schönsten.

Wie überhaupt das Schema der Erzählung, das ängstliche Bemühen um gleiche Berücksichtigung aller Gruppen ermüdet. In der zweiten Hälfte, das ist ebenfalls eine mäßig flotte Pointe, versuchen Claude und Marie, den Jüngeren Frankreich wieder schmackhaft zu machen. Das schiebt die Schwiegersöhne in die undankbare Position derjenigen, die erst noch lernen müssen, was Frankreich wert ist.

So wollen die Rentner die Schwiegersöhne von den Vorzügen des Lebens in Frankreichs überzeugen. Die wahre Moral von der Geschichte ist aber: Ohne Geld hat man keine Chance. "Monsieur Claude 2" will offenkundig für Toleranz und Überwindung aller ethnischen Grenzen eintreten, manifestiert diese Grenzen aber in der Figurenzeichnung.