Filmkritik Kino-Denkmal für Torwartlegende „Trautmann“

Trautmann lässt die öffentlichen Proteste stoisch über sich ergehen und überzeugt durch einwandfreies Betragen, große Integrationswilligkeit und konstante Leistung. In den Fußball-Szenen hechtet David Kross als Trautmann entschlossen von einer Ecke des Tors in die andere und hält fast jeden Ball. Bald schon verwandeln sich die Buhrufe der Fans in frenetischen Jubel.