Vordergründig dreht sich das Stück um die Aufklärung des Mordes an dem jungen Adligen Charlie Haversham, ganz im Stil einer Krimikomödie von Agatha Christie. Tatsächlich ist es aber eine Gruppe von Laienschauspielern, die diesen Krimi auf die Bühne bringen will. Allerdings geht dabei - wie der englische Originaltitel „The play that goes wrong“ besagt – alles schief.



Dabei geben sich die Amateure wirklich Mühe und bieten alles auf, was das Genre verlangt: Einen holzvertäfelten eleganten Salon mit Standuhr, die groß genug ist, um sich darin zu verstecken. Außerdem einen Kamin, eine Chaiselongue, eine junge Dame, die gerne und oft in Ohnmacht fällt, ihren Bruder, ihren Geliebten, einen Butler, einen Gärtner, einen Inspektor und eine nicht ganz tote Leiche.



Auf dem Bild: Aglaja Stadelmann, Adrienn Cunka, Robin Meisner und Stefan Kiefer.