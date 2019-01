Filmkritik: Oscar-Favorit "The Favourite" von Yorgos Lanthimos Frauen-Machtkämpfe am Hof von Queen Anne

Lady Sarah hält ihre ferne Verwandte für Wachs in ihren Händen und verhilft ihr arglos zum Aufstieg. Doch die bedient bald ähnlich geschickt die Klaviatur der höfischen Machtausübung. Und so erwächst Sarah in Abigail eine ebenbürtige Konkurrentin um die königliche Gunst.

Es ist eine Frage für sich, warum das Thema Monarchie im Kino gerade wieder so "in" ist. Aber "The Favourite" ist anders als die Serie "The Crown", als "Victoria" oder "The Queen" anders auch als die zwei Filme, in denen Cate Blanchet als "Elisabeth" zu sehen ist, anders als gerade wieder "Maria Stuart". Der Film ist abgründiger, abstruser, faszinierender.