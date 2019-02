Streaming-Dienste Die fragwürdigen Geschäfte von Spotify

So habe sich gezeigt, dass Spotify auch als Akteur ins Geschehen eingreife. Kurz gesagt, was in der Musiklandschaft heute zählt oder nicht, entscheide Spotify zu großen Teilen mit seinen Algorithmen mit. Damit reihe sich die Streaming-Plattform nahtlos in die Kette großer und mächtiger Digitalunternehmen wie Facebook oder Google ein.