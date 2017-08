Hohe Haftstrafe für VW-Ingenieur in den USA Signal gegen deutsche Unternehmens-Unkultur?

Wenn Wirtschaftsskandale vor Gericht landen, scheint es doch große Unterschiede zu geben zwischen den Verhältnissen bei uns und in den USA. In Amerika kann es schon mal vorkommen, dass Manager in Handschellen abgeführt werden, während es sich angeklagte Banken-Bosse in Deutschland erlauben können mit Victory-Zeichen im Gerichtssaal aufzutrumpfen. Das mag daran liegen, dass das US-amerikanische Strafrechtssystem immer noch stark von Schuld und Vergeltung geprägt ist. Mit der Strafe wird die archaische Vorstellung verbunden, dass sich die Gesellschaft vom Unrecht reinigt. Und das Bedürfnis nach einer strengen Strafjustiz spiegelt sich im Bedürfnis nach starken medialen Bildern von Handschellen und streng dreinblickenden Cops.