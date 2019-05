Filmkritik "Rocketman" - Grellbuntes Biopic über Elton John

Regisseur Dexter Fletcher verwandelt Elton Johns Leben in ein grellbuntes Musical mit groß angelegten Tanzszenen und Fantasie-Elementen, die die Realitätsebene immer wieder durchbrechen.

Selbst als Elton John in den Charts auf Nummer 1 landet und immer größere Hallen füllt, bleibt die Ängstlichkeit: er ist schüchtern und voller Selbstzweifel.

Auch die Realität selbst wirkt ziemlich fantastisch dank der unzähligen extravaganten Bühnenoutfits, die Johns Status als schwule Pop-Ikone visuell manifestierten und die der Film in der Konzertszenen hingebungsvoll zelebriert.

Er singt selbst, was den teils abgenudelten Songs vom „Crocodile Rock“ bis zu „Your Song“ neue Energie verleiht.

„Rocketman“ ist ein Film, der in seiner überbordenden Art Spaß macht. Die Musik und die mitreißende Inszenierung lassen fast vergessen, dass man über den Menschen hinter der Kunstfigur Elton John im Grunde nicht viel erfährt.

Und auch nicht darüber, was es in den 80er Jahren bedeutet hat, sich als schwuler Popstar zu outen.

Denn trotz aller Absturzszenen geht der Film nie dahin, wo es wirklich weh tut. Man könnte sagen: Elton John behält seine Sonnenbrille auf und lässt sich lieber nicht zu tief in die Augen schauen. Vielleicht wäre das, was man da sieht, dann doch nicht mehr ganz so gut für ein Musical geeignet.