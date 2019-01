Filmkritik: "Robin Hood" von Otto Bathurst Cooler Kämpfer im Hoodie

Seit der Erfindung des Kinos hat Robin Hood, der unermüdlicher Kämpfer für die Gerechtigkeit, Regisseure und Schauspieler zu immer neuen Deutungen der Figur inspiriert. Jetzt hat sich der britische Serienspezialist Otto Bathurst den Stoff vorgenommen und mit Taron Egerton in der Hauptrolle einen zeitgeistigen Actionkracher daraus gemacht.

Robin Hood heißt jetzt "The Hood". Er hat nichts mehr von einem romantischen Helden in Strumpfhosen. Alles hat man ihm in dieser Neuauflage genommen: seine Bande, den Wald, und auch seine geliebte Marian hat sich einen anderen Mann gesucht.