"RE-SET" im Museum Tinguely Basel Vom Ideenklau in der Musik

Vom Ideenklau in der Musik

Schon immer haben Komponisten nicht nur Musik geschrieben, sondern auch abgeschrieben: bei alten Meistern, bei Volksliedern oder anderen Quellen. Das Museum Tinguely in Basel macht daraus einen Kosmos von Klängen: Die Ausstellung "RE-SET" zeigt, wie große Musiker der Moderne Ideen umformen, paraphrasieren oder demontieren. Das Spektrum reicht von Bach bis zu den Beatles, von Debussy bis Disney. Eine Ausstellung, die viel Spaß macht.

Bei seinen Besuchen auf dem Land verwendete Béla Bartók einen Phonographen. So konnte er Volksmusik in seinen eigenen Werken genau verarbeiten, wie bei seiner Rhapsodie Nr. 1.

In vier lehrstückhafte Kapitel ist die Schau gegliedert: Fremdbearbeitungen, Eigenbearbeitungen, Anknüpfungen an Volksmusik sowie populäre Adaptionen.

Musik in einer Ausstellung – das ist natürlich ein Problem. Und also wandert man mit Tablet-Computer und Kopfhörer durch die Säle und wischt sich über eine App durch das Programm. 180 Exponate, 130 davon in kurzen Klangbeispielen, Partituren, Handschriften, Briefe, Fotos.