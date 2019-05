Künstliche Intelligenz Ranga Yogeshwar bei Mediendozentur Tübingen über Zukunft der Wir-Gesellschaft

Mehr Info

Mediendozentur Tübingen

Ranga Yogeshwar: Für „reflektierten Fortschritt“ in der Künstlichen Intelligenz

Philine Sauvageot im Gespräch mit Ranga Yogeshwar

Kaum irgendwo auf der Welt seien Fortschritte in der Entwicklung Künstliche Intelligenz so mit Angst besetzt wie in Deutschland, so der renommierte SWR Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar anlässlich einer Rede bei der Tübinger SWR Mediendozentur. In China und den USA sei die Wahrnehmung eine andere. Er werde bei seiner Tübinger Rede für einen "reflektierten Fortschritt" plädieren, bei dem auch gesellschaftliche Folgen der Innovationen mit berücksichtigt würden, so Yogeshwar in SWR2.