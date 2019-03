Puppenbauer Christian Binz hat alle Puppen für das Stück gestaltet und die Persönlichkeiten, denen sie ähneln sollen, studiert: „Alle sind mir sehr ans Herz gewachsen. Am schwierigsten war für mich Bruder Teddy, der sich für den amerikanischen Präsidenten hält, optisch an Donald Trump angelehnt. Eine ziemliche Herausforderung, weil die Grenzen zwischen Mensch und Karikatur in der Vorlage sehr fließend sind.“