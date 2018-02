Generalprobe: "König Lear" am Schauspiel Stuttgart Riesiges Interesse an Peymanns Inszenierung

"Den ganzen Lear spielen" Für seine Inszenierung hatte Claus Peymann schon im Herbst versprochen: „Wir spielen das so, wie man es vielleicht längere Zeit in Stuttgart nicht gesehen hat: Wir wollen das ganze Stück spielen, wir wollen Menschen auf der Bühne haben."

Claus Peymann über seine "König Lear"-Inszenierung am Schauspiel Stuttgart (Premiere am 23.2.18).

Peymann und sein Team bleiben nah am Original. Das Bühnenbild ist reduziert, die abgelegte Krone Lears hängt mitten im Raum an einem Fleischerhaken. Und wenn es stürmt, kommt feinster Sprühregen von oben - von einer Windmaschine bis ins Publikum getrieben. Die Übersetzung Shakespeares ist leicht angepasst an die heutige Sprache. Brutal und blutrünstig geht es zu, wenn einem Getreuen Lears die Augen aus dem Kopf gequetscht werden. Theaterblut fließt in Strömen. Tragikomisch wird es, wenn der Narr seinem König die Leviten liest: "Kennst du den Unterschied zwischen einem bitteren und einem süßen Narren? ... Der bittere und der süße Narr zeigen sich dir sofort. Der einen steckt im bunten Wams, den anderen siehst du dort."