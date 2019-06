Webserie "Patchwork Gangsta": Zwei Antihelden mischen die Unterwelt auf

Gangster-Rapper mit Geldsorgen trifft auf spießigen Bankangestellten in der Sinnkrise: Die zehnteilige Online-Serie "Patchwork Gangsta", eine SWR-Produktion für das öffentlich-rechtliche Jugendangebot "funk", schildert satirisch den Aufstieg zweier Antihelden in einer von kriminellen Clans beherrschten Hip-Hop-Unterwelt. Eine paradoxe Geschichte, so Regisseur Christian Karsch. Hinter der kriminellen Karriere stecke oft die heimliche Sehnsucht nach einer abgesicherten bürgerlichen Existenz.