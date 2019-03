Literatur Matthias Heine: „Verbrannte Wörter“ - wann wir heute noch wie Nazis reden

„Gleichschaltung“, „Umvolkung“, „entartet“ sind bekannte Nazibegriffe. Auch scheinbar harmlose Begriffe wie „betreuen“ oder „Sonderbehandlung“ stammen aus dem Nationalsozialismus. Heute kommen viele Naziausdrücke als rechtspopulistische Schlüsselbegriffe zurück, so Matthias Heine in SWR2. In seinem Buch „Verbrannte Wörter“ spricht er über kontaminierte Sprache - und welche Begriffe harmloser sind als ihr Ruf.